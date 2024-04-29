Хорхе Мартин теряет лидерство в общем зачете MotoGP после Гран-при Испании

В минувшие выходные на треке состоялся пятый этап сезона в мотогонках класса MotoGP – Гран-при Испании. Поул-позицию в основной гонке смог завоевать Марк Маркес. В первом ряду стартовой группы также оказались Марко Бедзекки и Хорхе Мартин.

Франческо Баньяя в квалификации показал лишь седьмое время, что вынудило итальянца действовать агрессивнее на трассе, чтобы не потерять свои позиции в общем зачете. Начало гонки и первый круг были насыщены событиями – лидером после них стал именно Баньяя, за ним следовали Маркес и Мартин. Эти гонщики продемонстрировали наилучшие результаты в скоростных характеристиках в текущем сезоне.

Второй круг оказался удачным для Хорхе Мартина, который выбился в лидеры, а Маркесу пришлось уступить и Бедзекки. Этот порядок сохранялся до 11-ого круга, при этом отрывы между участниками гонки были минимальными. На 11-м круге Хорхе Мартин допустил падение, что может негативно сказаться на его рейтинге к концу сезона. Франческо Баньяя смог немного увеличить отрыв от преследователей, а Марк Маркес после нескольких атак обогнал Бедзекки и занял второе место. В какой-то момент казалось, что Маркес сможет выйти вперед, поскольку разница между лидерами была минимальной, всего 0,1 секунды, но этого не произошло. Франческо Баньяя победил на Гран-при.

Марк Маркес финишировал на второй строчке, что является отличным результатом для испанского гонщика, особенно после не самого удачного старта. Третье место занял Марко Бедзекки. Фабио Куартараро, чемпион 2021 года, после успешного старта опять потерял позиции и финишировал лишь на 15-ом месте. В общем зачете лидирует Хорхе Мартин с 92 очками, за ним идет Франческо Баньяя, у которого 75 баллов. Третье место занимает Энеа Бастьянини с 70 баллами. Марк Маркес поднялся на шестую позицию, у него в активе 60 очков.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о результатах Гран-при Португалии, где лучший результат показал Хорхе Мартин.