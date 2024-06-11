Hongqi представил новинки для российского рынка.

Премиальный автомобильный бренд Hongqi готовится к значительным изменениям на российском рынке. Иван Савельев, исполнительный директор компании в России, объявил о планах по обновлению модельного ряда. Одним из ключевых шагов станет выпуск компактного кроссовера HS3. По словам Савельева, новинка появится уже в скором времени и будет предложена отечественным покупателям.

В следующем, 2024 году, на российском рынке появится обновленный среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5. Данная модель уже присутствует в модельном ряду бренда в России, но обновленная версия будет отличаться не только дизайном, но и улучшенным оснащением. Подробности о новом HS5 были представлены в пресс-релизе автопроизводителя.

Кроме того, в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года состоялась презентация Hongqi LS7 - лакшери полноразмерного внедорожника. Автомобиль впервые был показан в Китае в октябре 2021 года, и начиная с 2022 года начался его серийный выпуск. Габариты Hongqi LS7 внушительны: длина составляет 5 690 мм, при колесной базе в 3 300 мм.

Под капотом новинки скрывается 4-литровый бензиновый двигатель V8, который развивает мощность в 355 лошадиных сил и крутящий момент 500 Нм благодаря турбонаддуву. Автомобиль укомплектован 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 9,1 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Предполагается, что Hongqi LS7 появится на российском рынке в 2025 году.