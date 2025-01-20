HONGQI представляет линейку электромобилей на Брюссельском автосалоне 2025 года

Демонстрация трех моделей на автовыставке знаменует собой важный шаг в усилиях HONGQI по укреплению своего присутствия на европейском рынке.

Линейка электромобилей HONGQI

В центре внимания посетителей Брюссельского автосалона 2025 года оказались три модели: E-HS9, EH7 и EHS7, которые подчеркивают превосходство HONGQI в дизайне, производительности, безопасности и передовых технологиях.

HONGQI EH7 – электрический седан, разработанный с ориентиром на высокие требования клиентов. Силовая установка развивает мощность в 455 кВт и крутящий момент в 756 Нм. Разгоняется автомобиль до 100 км/ч всего за 3.5 секунды. Запас хода составляет 655 километров, что повышает практичность и удобство использования как в городском режиме, так и в путешествиях.

HONGQI EHS7 – премиальный электрический внедорожник. Автомобиль оснащен инновационной тормозной системой, гарантирующей замедление со скорости 100 км/ч до полной остановки всего за 36 метров. Для повышения контроля над дорожной обстановкой автомобиль оборудован полноуправляемым шасси. EHS7 — идеальный выбор для водителей, которым важна безопасность и контроль над дорожной ситуацией.

В России электрическая линейка бренда представлена флагманским электрическим кроссовером E-HS9. Внушительная максимальная мощность 405 кВт и большая емкость батареи 120 квт/ч HONGQI E-HS9 позволяют добиваться высокой производительности и дальности хода, а уникальная и передовая система шумоподавления создаст безмятежную идиллию во время поездки. Салон, выполненный из высококачественных материалов, гарантирует комфорт и элегантность, что делает E-HS9 идеальным выбором как для требовательных деловых людей, так и для семейной эксплуатации.

Экспозиция электромобилей HONGQI на Брюссельском автосалоне 2025 года демонстрирует постоянные усилия бренда по развитию линейки электромобилей. Бренд HONGQI продолжит усиливать свои позиции как на российском, так и международном рынке, увеличивая долю и расширяя свою глобальную экспансию.