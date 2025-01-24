Hongqi установил сроки сертификации своих новинок на российском рынке

На российском автомобильном рынке появится три новые модели от известного бренда Hongqi.

Первой в этом списке новинок станет лифтбэк Hongqi H6. Этот автомобиль, получивший Одобрение типа транспортного средства, порадует покупателей стильным дизайном, мощным двигателем на 250 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Ожидается, что продажи стартуют уже в первой половине года.

В семействе кроссоверов HS, где уже представлены HS3 и HS5, появится новый семиместный HS7. Этот большой автомобиль проходит сертификацию и скоро будет представлен на российском рынке, дополнив линейку SUV от Hongqi.

Самым значимым событием станет выход в свет большого седана класса F - Hongqi L1. Ожидается, что эту модель представят уже летом этого года. Три экземпляра этого седана уже находятся в России и готовятся к испытаниям перед стартом продаж.

Иван Савельев также отметил, что завершается процесс сертификации для минивэнов HQ9. Он напомнил, что небольшая партия этих автомобилей была привезена в Россию в прошлом году и быстро нашла своих покупателей. Ожидается, что данный автомобиль не попадет в число новинок 2025 года, так как процесс сертификации уже близок к завершению.