В России Hongqi HS3 обзавёлся пятью ключевыми новшествами

На российском рынке представили обновленную версию кроссовера Hongqi HS3, который часто называют «китайским Rolls-Royce» из-за его роскошного исполнения и высокого статуса. Об этом сообщили официальные представители бренда. Новые изменения призваны сделать эксплуатацию автомобиля еще более комфортной и технологичной.

Технологические усовершенствования и акцент на удобство

В числе главных нововведений, реализованных для Hongqi HS3, особое внимание уделено мультимедийным возможностям и повышению уровня комфорта. Теперь кроссовер поддерживает проводные интерфейсы CarPlay и Android Auto, что позволяет владельцам полноценно интегрировать свои смартфоны с мультимедийной системой автомобиля. Таким образом, привычные приложения, музыка и навигация становятся доступны на экране автомобиля.

Кроме того, отмечается значительное улучшение работы радиоприемника. Водители и пассажиры могут рассчитывать на более качественный прием сигнала и отсутствие помех, что особенно оценят те, кто привык слушать радио в дороге.

Еще одним важным обновлением стала модернизированная система климат-контроля. Инженеры расширили диапазон и повысили точность работы температурных датчиков, что позволяет поддерживать оптимальный микроклимат внутри салона вне зависимости от погодных условий. Это должно избавить владельцев от резких перепадов температуры и повысить общий уровень комфорта во время поездки.

Hongqi HS3: внешний вид и технические характеристики

Hongqi HS3 дебютировал в России летом 2024 года и сразу привлек внимание как претендент на позиции в премиальном сегменте. Для отечественных покупателей модель предлагается в двух вариантах исполнения. Переднеприводная версия оснащена 1,5-литровым двигателем, ориентированная на экономичность и достаточную динамику. Для тех, кто предпочитает полный привод и более высокую мощность, доступна модификация с 2,0-литровым мотором.

Экстерьер кроссовера выделяется массивной решеткой радиатора с крупными вертикальными элементами, плавно переходящими в красный декоративный акцент на капоте — это фирменный символ Hongqi, напоминающий красный флаг. Дизайн дополняют многоуровневая светотехника и современные декоративные вставки, подчеркивающие статусность модели.

Hongqi в России: расширение модельного ряда

Hongqi является премиальным брендом китайского концерна FAW и позиционирует себя как национальный люксовый производитель. На российском рынке марка присутствует с весны 2023 года и активно расширяет свою линейку. Модель HS3 стала уже пятым предложением бренда в России, что свидетельствует о серьезных амбициях компании и стремлении предоставить широкий выбор премиальных автомобилей для отечественных покупателей.

Обновления для Hongqi HS3 демонстрируют готовность бренда оперативно учитывать потребности российского рынка и совершенствовать свои автомобили. Для владельцев это означает, что даже новые модели будут регулярно получать улучшения, делая продукт более современным и комфортным.

Ранее сообщалось, что в Китае была обновлена модель HONGQI HS3 PHEV, представленная в двух комплектациях.

Источник, фото — Hongqi.