Будущее Honda: приоритет гибридам, а электромобили — «на втором плане»

Honda намерена укреплять свои позиции на рынке гибридных автомобилей, несмотря на предстоящий выход полностью электрического внедорожника 0 Series на рынок Великобритании в следующем году. Об этом сообщил старший европейский представитель компании.

В интервью изданию Auto Express менеджер по продукту Honda Europe Эндрю Уинфилд отметил: «Мы еще не раскрыли подробности о будущих моделях нашей продуктовой линейки, но именно гибридные автомобили будут занимать основную долю продаж».

На сегодняшний день в Великобритании Honda предлагает только одну полностью электрическую модель — кроссовер e:Ny1. Остальные автомобили бренда представлены в вариантах с полным гибридным или подключаемым гибридным приводом. Как уточнил Уинфилд, серийная версия электрического концепта 0 Series SUV начнет выпускаться уже в этом году, а в продаже на британском рынке появится ближе к середине или во второй половине 2027 года.

Точные характеристики новой линейки 0 Series пока не раскрываются, однако уже известно, что запас хода внедорожника будет «конкурентоспособным» по сравнению с такими моделями, как Tesla Model Y. Вслед за внедорожником ожидается появление седана, а затем и более компактной SUV-модели, которая сможет соперничать, например, со Skoda Elroq. При этом запуск новых электромобилей не приведет к снижению активности Honda в гибридном сегменте.

Такой подход объясняется изменениями в политике Европейской комиссии, которая отказалась от планов полного перехода на электромобили и разрешила ограниченные продажи бензиновых и дизельных авто после 2035 года. В Великобритании, несмотря на сохранение запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года и гибридов с 2035 года, спрос на гибридные и подключаемые гибридные автомобили за прошлый год вырос на 7 и 35 процентов соответственно. В сумме эти типы силовых установок составляют четверть новых автомобилей, реализуемых в стране.

«Множественная энергетическая стратегия — это путь вперед», — отметил Уинфилд. «Переход займет время. Ранее мы озвучивали обязательство достичь 30 процентов продаж электромобилей в мире к 2030 году. Однако, по всей видимости, реальный показатель будет немного ниже».