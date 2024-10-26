Honda анонсировала выпуск кроссовера Passport в конце этой осени.

Производство данной модели длилось до 2002 года. Однако в 2018 году на рынке появился «Паспорт», который стал кроссовером. В 2021 году модель претерпела рестайлинг, а уже в конце текущего года планируется выход полностью обновленного Honda Passport.

Базовым элементом дизайна нового кроссовера послужил Honda Pilot.

Внешне модели схожи: их конструкция включает цветные кузовные панели из пластика. Есть некоторые минимальные различия в форме пластиковых элементов на арках колес. Передний и задний экстерьер автомобиля абсолютно уникальны и не повторяют известные черты других моделей Honda. Фары и радиаторная решетка выполнены в прямоугольной форме. Также на капоте имеется технологический отсек, предположительно предназначенный для воздухозабора. На задней двери находится выемка для номерного знака и вертикальные фонари по бокам.

Ассортимент двигателей пока включает в себя одну шестицилиндровую V-образную установку объемом 3,5 литра и мощностью 288 лошадиных сил. Автоматическую коробку предыдущего поколения заменит 10-ступенчатая трансмиссия с полным приводом и муфтами для задних колес.