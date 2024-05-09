Honda показала третье поколение Freed до его выпуска в Японии

Honda представила новое поколение Freed, который выйдет на японский рынок в июне 2024 года. Модель обновлена и готова порадовать поклонников компании.

Новый Honda Freed получил стилистические элементы, вдохновленные другими моделями марки, включая более крупный Step WGN. Автомобиль предлагается в версиях Air и Crosstar с выбором между бензиновым и гибридным двигателями.

Фото: Carsweek.ru

Салон автомобиля стал более просторным и удобным благодаря горизонтальным линиям профиля. Особенно выделяется Crosstar с элементами, заимствованными у внедорожников.

Длина нового поколения составляет 4310 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 2740 мм. При этом колесная база осталась прежней, что обеспечивает удобство и комфорт вождения.

В салоне предусмотрена шестиместная компоновка с откидным третьим рядом. Сиденья обтянуты материалом, устойчивым к повреждениям, что делает их идеальными для семейного использования.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль оснащен современной кабиной с крупным информационно-развлекательным дисплеем и удобной цифровой панелью приборов. Дизайнеры также увеличили поддон на приборной панели и добавили климатические дефлекторы на крыше для задних пассажиров.

Новый Honda Freed будет доступен в бензиновых и гибридных версиях, как с передним, так и с полным приводом. Подробности о характеристиках и ценах будут объявлены позже, ближе к дате релиза на рынке Японии.

Также стоит отметить, что Honda готовит к выпуску новые электрические кроссоверы E:NP2 и E:NS2 для китайского рынка, что демонстрирует стремление компании к разнообразию и инновациям.