Honda Odyssey нового поколения выходит на российский рынок

Обновленный Honda Odyssey получил аэродинамически улучшенный дизайн с легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодными фарами и затемненными элементами в версии Black Edition. Раздвижные двери с электроприводом, доступные в обеих сторонах, облегчают посадку пассажиров и загрузку вещей. Кроме того, автомобиль оснащен электроприводом двери багажника с сенсором движения, что обеспечивает удобство при размещении багажа.

Odyssey предлагает просторный салон с высококачественной кожаной обивкой и продуманными функциями для максимального удобства пассажиров, например, капитанские кресла второго ряда, а также возможность поворота кресел третьего ряда. В топовых комплектациях у кресел второго ряда предусмотрены регулировка зоны плечей, электрорегулировка наклона спинки, столик с подстаканниками и функция подогрева. В автомобиле установлена 10,1-дюймовая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для устройств и пять USB-разъемов.





Новая Honda Odyssey оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя 2.0 DOHC i-VTEC и электромотора. Совокупная мощность гибридной установки составляет 184 л.с., что обеспечивает отличную динамику и высокую топливную экономичность. Автомобиль оснащен передним приводом и вариатором e-CVT, который плавно переключает передачи и обеспечивает комфортную езду.



Honda Odyssey комплектуется современными системами безопасности Honda Sensing, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему удержания в полосе и систему предупреждения о фронтальном столкновении. В стандартную комплектацию также входят камеры заднего и бокового обзора, которые помогают при парковке и маневрировании.

Технические характеристики:

Длина: 4861 мм, ширина: 1820 мм, высота: 1712 мм

Колесная база: 2900 мм

Объем багажника при сложенных сиденьях третьего ряда: до 1700 литров

Топливный бак: 50 литров

Средний расход топлива: 6,2 л на 100 км (смешанный цикл)

Комплектации и цены:

Honda Odyssey доступен в комплектациях Premium, Prestige и Black Edition. Спецверсия Black Edition выделяется черными колесными дисками, затемненными фарами и эксклюзивными элементами интерьера.

Цена на Honda Odyssey начинается от 7 500 000 руб.