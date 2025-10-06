«Хипстер» на колесах: представлен необычный автомобиль, который не требует заправки

Румынский производитель Dacia, входящий в состав международного концерна Stellantis, представил публике новый электрический мини-кар под необычным названием Dacia Hipster. На данный момент речь идет о концепте, с помощью которого бренд демонстрирует свое стремление создавать доступные электрокары для широкой аудитории.

Dacia Hipster отличается компактными размерами: длина автомобиля составляет всего 3 метра, а ширина — 1,5 метра. Новинка стала легче своего собрата, электрического мини-кара Dacia Spring, на 20%. Несмотря на столь скромные габариты, производитель заявляет, что в салоне смогут удобно разместиться четверо взрослых, а объем багажника способен варьироваться от 70 до 500 литров в зависимости от конфигурации.

Компания отмечает универсальность Dacia Hipster — модель предназначена как для городских дорог, так и для поездок за пределы мегаполиса. Электрокар рассчитан на ежедневное использование и, по заверениям Dacia, позволит подзаряжаться всего два раза в неделю. В качестве примера компания приводит статистику из Франции: 94% водителей ежедневно проезжают не более 24 миль, что эквивалентно 39 км. При этом точные данные о запасе хода и технических характеристиках силовой установки пока не раскрываются.

Создание Dacia Hipster стало ответом на растущий спрос среди покупателей, которые не могут найти в сегменте электромобилей бюджетные предложения. В компании напомнили, что за период с 2010 по 2024 год средняя стоимость новых автомобилей в Европе увеличилась на 77%, что значительно обгоняет уровень покупательной способности.

«Мы стремились создать поистине народный автомобиль, придав ему выразительный и запоминающийся дизайн. Автомобиль, который можно нарисовать тремя росчерками карандаша», — заявил руководитель отдела дизайна Dacia Ромен Говен.

Внешний вид Dacia Hipster выполнен в лаконичном стиле: кузов отличается квадратными формами с высокой поясной линией, а водительское место напоминает хэтчбек Dacia Sandero, известный на российском рынке под брендом Renault. Интересно, что 20% кузова изготовлено из переработанного пластика, полученного из старых бамперов и приборных панелей. Для концепта предусмотрен только один цвет кузова.

Интерьер электромобиля выполнен в духе минимализма, где простые формы сочетаются с функциональностью. В салоне предусмотрены мульти-руль, подстаканники, подлокотники и разнообразные отсеки для хранения вещей. В числе оснащения — цифровая приборная панель и док-станция, позволяющая подключать смартфон в качестве главного экрана автомобиля.

Особое внимание разработчики уделили конструкции сидений: комфорт и эргономика сочетаются с легкостью и экономичностью. Передние сиденья объединены в единую скамейку, что отсылает к решениям, применявшимся ранее в европейских моделях.

О перспективах превращения концепта Dacia Hipster в серийную модель производитель информации пока не предоставил.

Стоит напомнить, что в начале сентября Dacia представила обновленные модели Duster и Bigster, оснащенные гибридной силовой установкой. Ожидается, что они поступят в продажу до конца текущего года.

Автор: Алина Олешко