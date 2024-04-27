"Экс-гонщик Формулы-1 Дэвид Хинчклифф назвал 'пятёрку' уникальных гонщиков из США, которые могли бы преуспеть в Формуле-1"

Бывший гонщик IndyCar, ныне комментирующий серию на телеканале NBC, Джеймс Хинчклифф в своей колонке на официальном сайте чемпионата опубликовал список из пяти гонщиков, которые, по его мнению, могли бы успешно выступать в Формуле 1.

1. Колтон Херта (IndyCar)

Херта прошел успешные тесты за рулем машины McLaren и привлек внимание команды AlphaTauri. Его опыт в гонках в Европе, победы в различных сериях и расслабленный подход могут помочь ему в соревнованиях Формулы 1.

2. Алекс Палоу (IndyCar)

С двумя титулами в IndyCar, Палоу продемонстрировал выдающиеся навыки и стратегическое мышление, необходимые для успеха в Формуле 1. Его умение быстро адаптироваться к различным условиям и работать с резиной делают его интересным кандидатом для выступлений на самом высоком уровне.

3. Линус Лундквист (IndyCar)

Новичок в IndyCar, Лундквист уже успел показать отличную скорость и профессионализм, что привлекло внимание нескольких команд. Подписание контракта с Сhip Ganassi Racing говорит о высоких перспективах гонщика в будущем, как в текущей серии, так и возможно, в Формуле 1.

4. Коннор Зиллич (NASCAR)

Своими успехами в различных гоночных категориях, включая победу в кубке картинга CIK-FIA, Коннор Зиллич уже заявил о себе в мире автоспорта. Сотрудничество с командой Trackhouse Racing в NASCAR открывает перед ним большие возможности, но не исключает и потенциального перехода в будущем в Формулу 1.

5. Кристиан Расмуссен (IndyCar)

Датчанин, покоривший сердца американских болельщиков, выиграл титулы в нескольких сериях и теперь успешно выступает в IndyCar. Его потенциал и профессионализм могут принести ему успех не только в текущей серии, но и за ее пределами, в том числе в мире Формулы 1.