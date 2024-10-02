Взгляд Хилла на Ландо: хороший гонщик — это мало

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл подчеркнул, что недовольство собой, которое проявляет Ландо Норрис, может стать ключевым фактором в его стремлении к титулу.

«У Ландо есть все необходимые качества для победы, - сказал Хилл. - Мне кажется замечательным, что он не удовлетворяется вторым местом. В перерыве я видел его замечания о том, что не проявил себя на старте сезона достаточно хорошо. Это свидетельствует о том, что у него есть готовность идти до конца, испытывать себя. Просто быть хорошим гонщиком ему мало. Он стремится к титулу лучшего».

По мнению Хилла, Оскару Пиастри ещё предстоит пройти несколько сезонов, чтобы приблизиться к уровню, который сейчас демонстрирует Ландо. «Ему нужно еще время, столько же, сколько уже прошло у Ландо. В 2024 году Оскар взглянет на свои выступления и осознает, что у него еще не хватало некоторых ключевых компонентов. Он все еще учится, но у него есть талант и решимость. Я впечатлен его выступлениями», - добавил Хилл.