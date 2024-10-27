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Вот ваш шанс стать обладателем настоящей раллийной машины Subaru, построенной компанией Prodrive

Раллийные автомобили Subaru группы A 1990-2000-х годов - вещи легендарные. Такие гонщики, как Колин Макрэй и Ричард Бёрнс, использовали эти машины, чтобы вывести Subaru на карту Европы, укрепив бренд как икону для грунтовых дорог.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.10.2024, 16:01·2 мин
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Фото: Motor1.com

Всего несколько Impreza, собранных Prodrive, существуют, и одна из них выставлена на продажу.

Согласно объявлению на сайте RaceCarsDirect.com, эта Impreza в кузове GC8 использовалась как тестовый автомобиль Макрэя с 1993 по 1996 год. После своего времени в центре внимания, она была продана частному водителю, а затем претерпела полное восстановление в 2020 году. Двигатель был полностью восстановлен английской фирмой Autosportif Engineering.

С тех пор автомобиль участвовал всего в одном мероприятии: уикенде RallyLegend 2022 в Сан-Марино. Вы можете увидеть его участие в соревновании с другими знаковыми раллийными автомобилями Subaru в видео ниже.

Согласно продавцу, Impreza остается в гоночной готовности. Ремни безопасности, огнетушители и топливный бак актуальны. Сиденья новые, но в комплекте идут оригинальные углеродные сиденья Prodrive для сохранения аутентичности. В настоящее время автомобиль настроен на участие в ралли на асфальте, но в комплекте имеется весь оригинальный оборудование Prodrive для переоборудования машины под гравий.

Поскольку такие Impreza в гоночной готовности сложно найти, они не дешевы. Данная машина в настоящее время находится в Италии по цене в £390,000, или около $500,000 по текущему обменному курсу. Любой, кто осмелится участвовать в ралли на такой дорогостоящей машине, заслуживает нашего глубокого уважения.

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Subaru (35)Ралли (4)

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