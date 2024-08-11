Научное доказательство: никогда не используйте старое масло

Перед тем как добавить старое масло в свой автомобиль, стоит подумать дважды. Согласно исследованию, проведенному The Motor Oil Geek на YouTube, просроченное моторное масло является прямо-таки опасным для вашего двигателя.

Ведущий Лейк Спид мл. в этом видео попытался показать, можно ли привести старое масло в состояние, пригодное для использования. Он достал пару старых запечатанных емкостей с маслом — одну в пластиковой таре, а другую в металлической банке — чтобы узнать, сможет ли их хорошее встряхивание вернуть к жизни.

Результаты лабораторного анализа неудивительны. Будь то 20-летнее масло Valvoline или 50-летнее Mobil1, оба показали значительные признаки окисления, встряхивали их или нет. По сути, это означает, что само масло, а также набор добавок, внесенных в масло при его производстве — цинк, фосфор, сера и т. д. — химически разложились до такой степени, что больше не способны обеспечить достаточную смазку двигателя.

Фото: Motor1.com

Пластиковая бутылка Valvoline оказалась в худшем состоянии из двух. Она показала признаки наличия воды в масле, скопившейся за два десятилетия просто в результате нагревания и охлаждения емкости. Поэтому мы рекомендуем воздержаться от использования этой старой бутылки масла в вашем гараже, даже если это всего лишь долив.

Поставщики запчастей, такие как Autozone и CarParts.com, утверждают, что у большинства моторных масел срок годности около пяти лет. После этого начинается процесс окисления, что ухудшает качество смазочного материала. Если вы сомневаетесь в состоянии своего масла, Спид мл. снял еще одно видео, в котором показал, как вы можете проверить состояние вашего масла дома, без использования дорогостоящего оборудования для тестирования.

Фото: Motor1.com