Tesla ввел вас в заблуждение, показав Cybertruck, буксующий в гонке с Porsche 911.

Компания Tesla привлекла внимание публики в конце прошлого года, когда представила пикап Cybertruck. Автопроизводитель хвалил способности пикапа, и генеральный директор Элон Маск заявил, что Cybertruck, буксирующий Porsche 911, быстрее проходит четверть мили в гонке, чем настоящий 911. Компания опубликовала видео, якобы подтверждающее это утверждение, но новые доказательства показывают, что Tesla не была честна по поводу результатов.

Журнал MotorTrend взял в аренду Cybertruck и Porsche 911 Carrera T, чтобы воссоздать гонку. Tesla никогда не раскрывала модель 911, использованную в гонке, поэтому MT сделал очень обоснованные предположения, чтобы быть как можно точнее. Перед тем как провести шесть гонок, издание также учло коробки передач автомобилей и вес водителей.

В каждой гонке побеждал Porsche. Первая гонка была самой близкой, разделяя их всего на 0,2 секунды, но разрыв увеличился до 0,7 секунды к последней гонке, где 911 победил с временем 12,2 секунды и скоростью 116,4 миль в час—его лучшим результатом. Cybertruckу понадобилось 12,9 секунды и скорость 104,6 миль в час, чтобы завершить шестую гонку. Tesla достигла своего лучшего времени на четверть мили в первой и четвертой гонках—12,7 секунд.

Фото: Motor1.com

Опубликованное Tesla видео гонки было подвергнуто жесткой критике, и внимательные пользователи интернета быстро обнаружили, что видео показывает гонку на восьмую милю. Ведущий инженер грузовика затем признал, что Tesla никогда не пыталась провести гонку на четверть мили между ними.

Даже здесь Tesla могла немного преувеличить, но результаты были гораздо ближе. Первая повторная гонка между ними закончилась тем, что Cybertruck первым достиг восьмой мили за 8,1 секунды. Porsche 911 сделал это за 8,2 секунды, но это был не самый быстрый заезд MT с Porsche. Лучшее время было установлено в последней гонке 911—7,9 секунды. Cybertruckу потребовалось 8,3 секунды.

Маск не славится точностью своих заявлений на публике, и его утверждение о том, что Cybertruck обогнал 911, оказалось неточным. Тем не менее, производительность грузовика все равно впечатляет, даже при буксировке другого автомобиля.