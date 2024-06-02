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Как легендарный V-8 AMG собирается на фабрике

Компания Mercedes-AMG подходит к сборке двигателей несколько иначе, чем большинство производителей.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
02.06.2024, 16:01·2 мин
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Фото: Motor1.com

Компания Mercedes-AMG подходит к сборке двигателей несколько иначе, чем большинство производителей. В то время как обычный двигатель проходит по конвейеру и получает детали от нескольких сотрудников, философия "Один Человек, Один Двигатель" в AMG предполагает, что только один мастер техник отвечает за большую часть процесса сборки двигателя. И это действительно волшебно наблюдать.

YouTube-канал GommeBlog получил возможность следить за уникальным 4.0-литровым битурбо V-8 на производственном центре AMG в Аффальтербахе, поближе познакомившись с Янником Шталь, сборщиком двигателя. Мы видим, как поршни устанавливаются в блок, головки закручиваются на место, и устанавливаются турбокомпрессоры BorgWarner.

Фото: Motor1.com

Процесс "Один Человек, Один Двигатель" остается верным здесь. Шталь является единственным, кто выполняет любые процессы сборки, несмотря на огромное количество помощи со стороны заводского оборудования. Здесь используется десятки сложных инструментов, поэтому сложно назвать такие двигатели "ручной работы". Тем не менее, мы видим, как Шталь устанавливает иконический бэйдж на верхнюю часть двигателя, как только он заканчивает работу. Удовлетворительно.

Как только двигатель готов к пуску, он передается технику на динамометрии и устанавливается на двигательный стенд для короткого тестирования, чтобы гарантировать хорошую работоспособность. Затем V-образный восьмерка упаковывается и отправляется в ту или иную сборочную фабрику, куда он предназначен, будь то для AMG GT, AMG G63, AMG S63 E Performance или другой модели.

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