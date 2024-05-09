Как Cadillac добрался до Ле-Мана в 2023 году: детальный обзор

Автомобиль Cadillac V-Series.R стал первой гоночной машиной бренда, вернувшейся на гонку 24 часа Ле-Мана после более чем 20 лет. После успеха в классе IMSA GTP в Северной Америке, машина смогла попасть на подиум на легендарной французской гонке выносливости. Добраться до этого было непросто. Чтобы узнать, насколько это было трудно, можно посмотреть новый документальный фильм о Cadillac.

Под названием No Perfect Formula, фильм следует за командой Cadillac Racing в их стремлении побеждать на гоночных трассах как в Северной Америке, так и в Европе. Автопроизводитель выпустил трейлер, рекламирующий фильм в четверг, в котором подробно описаны гонки, дизайн, разработка, инженерные работы и тестирование V-Series.R.

Фото: Motor1.com

Гоночный автомобиль Cadillac LMDh как очень похож, так и совершенно отличается от своих конкурентов. Это единственная атмосферная машина в классе GTP, в то время как все другие крупные автопроизводители предпочли меньшие турбированные двигатели. Это, в сочетании с его кривошипным коленчатым валом, придает ему уникальный звук.

Последний класс гиперкаров в IMSA и WEC принес наиболее захватывающие гоночные состязания за последние годы. Документальный фильм, следующий за любой из команд, был бы интересным. Однако, увидеть внутреннюю историю единственной американской команды, участвующей в самых высоких уровнях автоспорта, - это, безусловно, настоящее удовольствие.

No Perfect Formula дебютирует бесплатно на Samsung TV Plus, а также на странице Facebook Hagerty 31 мая.