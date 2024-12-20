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Херберт полагает McLaren и делает ставку на Ландо Норриса.

Бывший пилот Формулы 1, сейчас работающий стюардом в FIA, Джонни Херберт, высказал мнение о победителе чемпионата в 2025 году. По мнению Херберта, титул достанется Ландо Норрису.«Я уверен, что титул выиграет Ландо.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.12.2024, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1, сейчас работающий стюардом в FIA, Джонни Херберт, высказал мнение о победителе чемпионата в 2025 году. По мнению Херберта, титул достанется Ландо Норрису.

«Я уверен, что титул выиграет Ландо. Ему просто нужно быть более агрессивным на трассе, тогда он станет истинным гонщиком. Ландо набрался опыта, проанализировал свои ошибки. Он демонстрирует высокую скорость, в то время как его напарник Оскар Пиастри пока не на том уровне», - отметил Херберт.

Эксперт уверен в том, что у Норриса большие шансы на успех в следующем сезоне, так же как и у команды McLaren. «Эти возможности нужно использовать, учитывая, что 2026 год может принести изменения в расстановке сил», - добавил он.

По мнению Херберта, у McLaren есть все основания закрепить свои успехи. «У команды отличная инфраструктура, одна из лучших в чемпионате, высококвалифицированные специалисты, которые смогут адаптироваться к новым правилам сезона 2026. McLaren вполне способна вернуться на вершину, где команда ранее постоянно находилась», - заключил Джонни Херберт.

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