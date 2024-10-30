Херберт высказался о обвинениях в предвзятости стюардов

После завершения гонки в Мехико, в ходе которой Макс Ферстаппен получил два десятисекундных штрафа за выталкивание Ландо Норриса за пределы трассы, отец Ферстаппена, Йос, обвинил стюардов в предвзятости. Один из стюардов, бывший пилот Формулы-1, Джонни Херберт, ответил на эти обвинения.

«Всегда возникает вопрос о предвзятости британских стюардов, – заявил Херберт. – Но когда мы собираемся в комнате для принятия решений, мы следуем правилам и рекомендациям FIA. На основе этих принципов мы анализируем ситуации на трассе. Говорить о нашей предвзятости – абсурд.

Мы всегда стремимся к справедливости. Проблема заключается в тактике, которая наблюдается на трассе – некоторые пилоты не соблюдают установленные правила, и то, что произошло в Мехико, подтверждает правильность нашего решения.

В состав стюардов на Гран При Мексики входили американец, бельгиец, бразилец, помимо меня, и у нас всех были одинаковые полномочия. Говорить о нечестности – абсурдно.

Мы работаем в соответствии с правилами, и наше решение было четким, так как в инструкции прописаны конкретные критерии и порядок действий. Наказание, вынесенное Максу Ферстаппену, поддержали все стюарды.

Не забывайте, что решение принимается четырьмя стюардами. В Бразилии ничего не изменится. У нас есть инструкции, и мы их придерживаемся. Мы будем руководствоваться определенными принципами при вынесении решений, как это делали на протяжении всего сезона».