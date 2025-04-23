Херберт: Макс проявил неуважительное поведение.

Бывший пилот Формулы 1 Джонни Херберт высказал своё недовольство по поводу поведения Макса Ферстаппена во время Гран При Саудовской Аравии.

По мнению Херберта, поведение Ферстаппена на подиуме, где тот пил шампанское, не проявив должного уважения к Оскару и Шарлю, оставляет желать лучшего. Бывший гонщик считает, что такие поступки выглядят непрофессионально и неуважительно, особенно для четырехкратного чемпиона мира.

Херберт также высказал своё мнение относительно штрафа, наложенного на Ферстаппена за инцидент с Льюисом Хэмилтоном. Он утверждает, что те, кто считает этот штраф несправедливым, просто не имеют представления о том, что происходит на трассе. По словам Херберта, большинство критиков таких решений никогда не сидели за рулем гоночного болида, особенно Формулы 1, и не могут объективно оценить происходящее.

Наконец, Херберт коснулся работы руководителя команды Red Bull - Кристиана Хорнера. По его мнению, Хорнер всегда стоит на стороне своей команды, однако в определенных ситуациях важно признать свои ошибки. Бывший гонщик утверждает, что большинство пилотов понимают, когда нужно вернуть позицию на трассе, и это является частью спортивного профессионализма.