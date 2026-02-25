Хэмилтон: "Оставайтесь любознательными!"

Семикратный чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями в социальных сетях накануне старта нового сезона Формулы 1.

Пилот рассказал, что прошедший год стал для него началом нового этапа в карьере в составе команды Scuderia Ferrari HP. По словам Хэмилтона, этот период оказался непростым и потребовал от него освоения новых знаний и навыков.

Льюис отметил, что переход в другую команду или изменение направления карьеры всегда связано с необходимостью учиться и быть открытым к переменам. Он подчеркнул, что в новой среде важно быстро адаптироваться, принимать решения в условиях высокого риска и осваивать новые задачи.

В преддверии первого этапа сезона в Австралии Хэмилтон обратил внимание на то, как современные технологии и искусственный интеллект быстро трансформируют различные отрасли. Пилот считает, что, несмотря на скорость перемен, они открывают большие перспективы для развития, лидерства и творчества.

Хэмилтон подчеркнул, что лидерство напрямую связано со способностью быстро реагировать на изменения и стремлением к развитию. Он рассказал, что в своем первом сезоне в Ferrari старался использовать все возможности для обучения и совершенствования.

В заключение гонщик дал совет своим подписчикам: проявлять любознательность, не ограничиваться традиционными решениями и инвестировать в развитие личных качеств и инструментов, которые позволяют работать эффективнее. Хэмилтон призвал каждого строить свой собственный путь и вместе сделать предстоящий сезон незабываемым.