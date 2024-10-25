«Серая зона» в правилах: что это за зверь, и как он помогает Ферстаппену

Льюис Хэмилтон прокомментировал поединок Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на последних кругах Гран При США в Остине. Норрис был наказан пяти секундами за обгон соперника за пределами трассы. Семикратный чемпион мира подчеркнул, что Ферстаппен умело использовал "серые зоны" в правилах во время поединка.

Хэмилтон заявил: "Борьба колесо в колесо всегда оставалась на грани правил, поэтому так долго Макс мог этим пользоваться. Наверняка, стоит пересмотреть правила. Ситуация в Формуле 1 такова, что каждый уик-энд правила трактуются по-разному".

Гонщик выразил мнение, что Формула 1 должна развиваться во всех областях. По его мнению, в других крупных видах спорта всегда присутствуют постоянные судьи. Хэмилтон уверен, что введение постоянных стюардов в F1 не помешает, а лишь улучшит ситуацию.

"Я много раз выходил на трассу наедине с Максом и извлекаю уроки из этого опыта. Недопустимо, чтобы гонщик просто съезжал с идеальной линии, выезжал за пределы трассы и при этом сохранял лидирующую позицию. Этот вопрос определенно требует вмешательства", - подытожил Хэмилтон.