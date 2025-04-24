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"Хэмилтон гордится возможностью открыть магазин в Лондоне"

Льюис Хэмилтон откроет магазин Fanatics Collectibles в Лондоне - центр для коллекционеров спортивных карточек и сувениров, где можно получить новый опыт и насладиться атмосферой хобби.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.04.2025, 13:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Спортивная звезда Льюис Хэмилтон выступит в качестве почетного гостя на открытии главного магазина Fanatics Collectibles в столице Великобритании.

Ожидается, что магазин, специализирующийся на предметах для коллекционеров, откроет свои двери по адресу - знаменитая Риджент-стрит. В ассортименте будут представлены спортивные карточки, настольные игры, эксклюзивная одежда, книги, предметы с автографами, майки, мячи и другие аксессуары для коллекционеров.

Дэвид Лейнер, руководитель подразделения коллекционных товаров в компании Fanatics Collectibles, подчеркнул: "Этот магазин станет не просто торговой точкой, а настоящим местом сбора для страстных коллекционеров и поклонников спорта, где каждый сможет поделиться своими впечатлениями и получить удовольствие от нового и захватывающего опыта коллекционирования".

Источник

Льюис Хэмилтон (134)

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