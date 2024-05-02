Интересное сотрудничество: по словам Хэмилтона, поработать с Ньюи было бы очень интересно

В Майами спортивной журналистской конференции обсуждалось будущее звезды гонок Льюиса Хэмилтона, который, как сообщается, перейдет в команду Ferrari в следующем сезоне.

«Я бы очень хотел поработать с Эдрианом Ньюи. Для меня это настоящая привилегия, – поделился своими мыслями Льюис Хэмилтон. – У Эдриана богатейший опыт в автогонках, впечатляющий список достижений. Его знания и опыт могут оказать значительное влияние на команду».

Следуя логике Хэмилтона, рабочее сотрудничество с человеком, стоящим во главе списков желаемых партнеров, несомненно, принесло бы плоды. Вспоминая свое время в McLaren, гонщик отметил гордость возможности работать с созданным Ньюи болидом.

«В последние годы машины, разработанные Ньюи, стали нашими основными конкурентами. Однако стоит помнить, что успех команды зависит от коллективной работы. При этом не следует недооценивать вклад каждого члена команды. Но представьте, какой богатый опыт мог бы подарить Ньюи любой гоночной команде».

Неожиданно вопрос о возможном сотрудничестве с Ньюи всплыл в контексте переговоров Хэмилтона с Ferrari. На данный момент гонщик не раскрывает деталей таких переговоров, предпочитая держать информацию в секрете.