"Пока нам просто не хватает скорости", - говорит Хэмилтон.

Гонщики команды Ferrari смогли показать себя на квалификации к спринту в Майами, заняв шестое и седьмое места. Участники команды убеждены, что это свидетельствует о потенциале скорости их болида.

Шарль Леклер поделился своими впечатлениями о квалификации, заняв шестую позицию: "Круг был хорошим, но нам не хватает скорости. Это немного раздражает, но я сосредоточусь на том, чтобы показать хороший старт. Сегодняшние возможности для улучшения были ограничены, но мы продолжаем работать. Скорость нашей машины - это сложный вопрос, который меняется от уик-энда к уик-энду".

О Леклере также отметили, что команда не испытывает проблем с каким-то конкретным поворотом, однако на медленных участках они немного проигрывают. Гонщик обещает сделать все возможное для улучшения ситуации.

Льюис Хэмилтон, занявший седьмое место, поделился своим мнением: "Все прошло гладко. Машина великолепно себя ведет, но нам явно не хватает скорости для того, чтобы показать лучший результат. В спринте будет трудно отыграться, так как все болиды, идущие впереди, быстрее нас".

Хэмилтон также добавил, что команда постоянно ищет способы улучшить производительность машины. Они изучат данные и настроятся на более успешную основную квалификацию и гонку.