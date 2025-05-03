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"Пока нам просто не хватает скорости", - говорит Хэмилтон.

Мета-описание: Гонщики Ferrari делятся впечатлениями от квалификации в Майами: скорость машины, работа над улучшениями и планы на спринт и гонку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 01:13·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики команды Ferrari смогли показать себя на квалификации к спринту в Майами, заняв шестое и седьмое места. Участники команды убеждены, что это свидетельствует о потенциале скорости их болида.

Шарль Леклер поделился своими впечатлениями о квалификации, заняв шестую позицию: "Круг был хорошим, но нам не хватает скорости. Это немного раздражает, но я сосредоточусь на том, чтобы показать хороший старт. Сегодняшние возможности для улучшения были ограничены, но мы продолжаем работать. Скорость нашей машины - это сложный вопрос, который меняется от уик-энда к уик-энду".

О Леклере также отметили, что команда не испытывает проблем с каким-то конкретным поворотом, однако на медленных участках они немного проигрывают. Гонщик обещает сделать все возможное для улучшения ситуации.

Льюис Хэмилтон, занявший седьмое место, поделился своим мнением: "Все прошло гладко. Машина великолепно себя ведет, но нам явно не хватает скорости для того, чтобы показать лучший результат. В спринте будет трудно отыграться, так как все болиды, идущие впереди, быстрее нас".

Хэмилтон также добавил, что команда постоянно ищет способы улучшить производительность машины. Они изучат данные и настроятся на более успешную основную квалификацию и гонку.

Источник

Льюис Хэмилтон (136)Ferrari (342)

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