Гамильтон говорит, что выигрывать с первой позиции не так волнующе

Льюис Хэмилтон – пилот, установивший рекорды в Формуле 1 по количеству поул-позиций и побед. Однако за последние годы его болид не показывает такие выдающиеся результаты, что Хэмилтон находит в этом свои плюсы.

«Оказалось, что побеждать, стартуя с первого места и финишируя первым, может быть скучно по сравнению с победой, добытой в процессе борьбы. Победа, где ты стартуешь первым – это как тренировка, где ты просто контролируешь свои круги и лидируешь над соперником. Но когда впереди тебя есть другие машины и трасса, где можно произвести обгон, например, на треках Остин или Сильверстоун, ситуация меняется. Ты вынужден искать различные линии, учитывая износ шин, влияние ветра, боковой ветер – все эти факторы. И вот тогда ты вступаешь в настоящую гонку – именно это делает автогонки настоящим вызовом для гонщика», – поделился Хэмилтон.