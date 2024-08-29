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Гамильтон говорит, что выигрывать с первой позиции не так волнующе

Льюис Хэмилтон – пилот, установивший рекорды в Формуле 1 по количеству поул-позиций и побед. Однако за последние годы его болид не показывает такие выдающиеся результаты, что Хэмилтон находит в этом свои плюсы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.08.2024, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон – пилот, установивший рекорды в Формуле 1 по количеству поул-позиций и побед. Однако за последние годы его болид не показывает такие выдающиеся результаты, что Хэмилтон находит в этом свои плюсы.

«Оказалось, что побеждать, стартуя с первого места и финишируя первым, может быть скучно по сравнению с победой, добытой в процессе борьбы. Победа, где ты стартуешь первым – это как тренировка, где ты просто контролируешь свои круги и лидируешь над соперником. Но когда впереди тебя есть другие машины и трасса, где можно произвести обгон, например, на треках Остин или Сильверстоун, ситуация меняется. Ты вынужден искать различные линии, учитывая износ шин, влияние ветра, боковой ветер – все эти факторы. И вот тогда ты вступаешь в настоящую гонку – именно это делает автогонки настоящим вызовом для гонщика», – поделился Хэмилтон.

Источник

Льюис Хэмилтон (71)

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