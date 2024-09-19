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Хэмилтон: Необходимо направить агрессию в другое русло

Льюис Хэмилтон разделяет беспокойство президента FIA Мохаммеда бен Сулайема по поводу нецензурных слов в прямом эфире.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.09.2024, 17:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон разделяет беспокойство президента FIA Мохаммеда бен Сулайема по поводу нецензурных слов в прямом эфире.

Льюис Хэмилтон отмечает, что в молодости не всегда осознанно контролировал свои высказывания и понимает, что некоторые молодые гонщики пока не осознали важность этого момента.

"Уверен, если за ругательства начнут наказывать, их количество уменьшится. Искренне считаю, что количество нецензурных выражений на трассе стало слишком велико", - поделился мнением гонщик.

Льюис Хэмилтон также отметил, что не согласен с формой, которую выбрал президент FIA Мохаммед бен Сулайем. По его мнению, сравнение склонных к использованию ругательств гонщиков с рэперами является слишком стереотипным и может привести к недопониманию.

"Мне кажется, президент FIA не совсем удачно сформулировал свои мысли, я с ним частично согласен, но не согласен с тем, как это было озвучено. Необходимо быть более внимательными к выбору слов и не вызывать недопонимания", - пояснил пилот.

Льюис Хэмилтон подчеркнул, что эмоции на трассе неизбежны, так как гонщики - не роботы. Однако он напомнил себе, что его слова и поступки влияют на огромное количество людей, работающих в команде. "Более 2000 человек усердно работают, чтобы обеспечить мне возможность бороться и выигрывать. Необходимо понимать эту ответственность и контролировать свои эмоции", - отметил Льюис Хэмилтон.

Источник

Льюис Хэмилтон (79)

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