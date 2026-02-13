Хэмилтон: "Мы нашли аспекты, требующие улучшения"

В пятницу на трассе в Бахрейне Льюис Хэмилтон провёл полноценный тестовый день, работая за рулём болида Ferrari. Основное внимание гонщик уделил оценке характеристик шин составов С1, С2 и С3. За утреннюю сессию он преодолел 69 кругов, а во второй половине дня добавил ещё 80, завершив день с третьим результатом.

Льюис Хэмилтон подвёл итоги прошедшей недели, отметив, что команда выполнила все поставленные задачи: «В целом, позитивная неделя. Мы проехали много кругов и выполнили всю программу, что позволило нам собрать много полезной информации и лучше узнать машину.

Хэмилтон добавил, что новый болид SF-26 демонстрирует хорошие характеристики, однако настройка автомобиля остаётся сложной задачей из-за особенностей нового поколения машин. Особое значение приобретает работа с шинами и определение оптимального диапазона их использования. В ходе тестов были выявлены интересные аспекты, а также зоны, требующие доработки.

Впереди у Ferrari ещё одна серия тестовых заездов в Бахрейне, которые, по мнению Льюиса, станут важным этапом для закрепления полученных знаний и дальнейшего прогресса.

Фредерик Вассёр, руководитель команды, также прокомментировал ход подготовки к сезону: «Перед началом сезона нашей целью было выжать максимум из первых тестов, проехать как можно больше кругов и собрать как можно больше информации.»

Вассёр отметил, что команда демонстрирует высокую надёжность и эффективно работает с операционной точки зрения. Успешно пройденные дистанции позволят не только подготовиться к соревнованиям, но и провести необходимый анализ данных на базе. Работа над совершенствованием болида и оптимизацией всех процедур будет продолжена.

Вассёр подчеркнул, что на данном этапе главным приоритетом остаётся сбор информации, чтобы к началу сезона в Мельбурне команда подошла в наилучшей форме. При этом он добавил, что у Ferrari ещё есть время для дальнейших улучшений.