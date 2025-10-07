Хэмилтон: «Машина не дотягивает до уровня конкурентов»

Команда Ferrari по-прежнему остается единственной из числа четырех ведущих коллективов, которая пока не смогла одержать ни одной победы на этапах нынешнего сезона Формулы-1.

Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность текущим положением дел, отметив, что серьезной проблемой для команды остается недостаточная скорость в квалификационных заездах по сравнению с основными конкурентами.

«Наши сотрудники выкладываются по полной каждую гоночную неделю, начиная с кейтеринга и маркетинга, заканчивая механиками и инженерами. Все действительно стараются, — поделился впечатлениями Хэмилтон. — Но наш болид пока не дотягивает до уровня соперников, особенно с учетом того, что они сумели несколько раз улучшить свои машины. Догнать их нам крайне сложно, мы вынуждены балансировать на грани возможного, чтобы приблизиться хотя бы немного».

Пилот напомнил, что в Сингапуре команда могла достичь большего, однако реализовать потенциал болида в квалификации не удалось полностью. По словам Хэмилтона, команда могла бы стартовать с третьей или четвертой позиции, если бы удалось лучше использовать возможности шин и избежать задержек на пит-лейн.

В ходе самой гонки, по оценке гонщика, темп Ferrari был сопоставим с несколькими машинами, шедшими впереди, но превосходства по скорости добиться не удалось. «Если удастся решить вопросы с квалификацией, что очень непросто при такой скорости соперников, возможно, мы сможем улучшить свои позиции. Однако на данный момент нам остается бороться лишь за четвертое, пятое или шестое место», — подчеркнул Льюис Хэмилтон.