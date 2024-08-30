Льюис Хэмилтон продолжает диктовать темп на трассе

Сегодня в Монце прошла вторая часть свободных заездов. Погода радовала солнцем и сухим покрытием трассы, температура воздуха достигала +34 градусов, а покрытие трассы нагревалось до +43…47 градусов.

День начался неспокойно из-за скользкости нового асфальта. Гонщики различных команд допускали ошибки на торможении, выезжая в гравий, и несколько раз сессии приходилось приостанавливать красными флагами.

Утренняя тренировка Формулы 1 также не обошлась без происшествий. Заменявший Джорджа Расселла пилот Mercedes Кими Антонелли разбил машину настолько серьезно, что её не успели восстановить к началу второй тренировки. Ещё один пилот, Перес, также не смог выехать сразу, поскольку механики вносили изменения в конфигурацию.

Днём жара немного спала, новый асфальт постепенно покрывался следами резины, и гонщики приступили к длинным сериям кругов для оценки работы шин. Однако практически на каждом круге кто-то съезжал с трассы из-за раскачки на прямых, лишающей машины стабильности. Команда Mercedes жаловалась на сильный нагрев сиденья, с чем так и не смогли справиться.

На 31-й минуте сессию пришлось остановить из-за поломки машины Магнуссена у барьера в Lesmo 2 после вылета в гравий. Пилот не пострадал, но машину пришлось эвакуировать, а барьер восстанавливать, что заняло 12 минут. Кроме этого, серьезных инцидентов больше не произошло.

Лучшее время на трассе показал Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:20.738 – это быстрее, чем лучшее время прошлогодних тренировок в Монце.

Первые места в рейтинге лидеров занимают следующие пилоты: Л.Хэмилтон (Mercedes), Л.Норрис (McLaren), К.Сайнс (Ferrari), О.Пиастри (McLaren), Ш.Леклер (Ferrari), Д.Расселл (Mercedes), Н.Хюлкенберг (Haas), Д.Риккардо (RB), Ф.Алонсо (Aston Martin), Л.Стролл (Aston Martin).

В общем, день оказался насыщенным на происшествия и интриги, и болельщики с нетерпением ждут продолжения гоночного уик-энда.