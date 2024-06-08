Льюис Хэмилтон возглавляет результаты субботней тренировки в Монреале

В отличие от пятницы третья тренировка, проходившая на монреальской трассе в субботу утром (по местному времени, разумеется), сопровождалась нормальной летней погодой.

Хотя по краям горизонта какие-то подозрительные тучки сгущались, над автодромом периодически проглядывало солнце, и вполне логично, что никто не стал терять времени зря, и почти сразу на трассу выехало большинство машин.

Правда, Гуаньюй Чжой сразу пожаловался на работу тормозов, а Макс Ферстаппен – на рулевое управление. Причём он это сделал после того, как под конец первого же быстрого круга не вписался в последнюю шикану и срезал обочину.

«Весь уик-энд рулевое управление работает как-то странно!» – заявил семикратный чемпион мира.

С начала сессии прошло не больше шести минут, когда она была прервана красными флагами, и виновником происшествия вновь стал китайский гонщик Sauber.

На этот раз машину Гуаньюя развернуло на выходе из 1-го поворота, и задней частью она воткнулась в отбойники уже во 2-м. Чжоу по радио начал оправдываться, что машина вела себя «очень странно, на ней постоянно блокировались задние колёса».

Вскоре застрявшую на обочине Sauber C44 эвакуировали, и Чжоу пешком вернулся в боксы, поскольку выезд с пит-лейн был совсем рядом.

Тренировка возобновилась, и на первую строчку сразу поднялся Ферстаппен, проехав круг за 1:15,495.

Шарль Леклер пожаловался по радио на перегрев задних тормозов, но инженер его заверил, что всё в порядке, это просто индикатор подаёт ложный сигнал.

Ферстаппен заметно прибавил и вышел за пределы минуты 15-ти секунд – 1:14,983.

Алекс Элбон не удержал машину в 9-м повороте, после чего посетовал на неэффективную работу тормозов.

Алонсо проехал круг быстрее семикратного чемпиона мира – 1:14,870, хотя было понятно, что скорости ещё будут расти.

Серхио Пересу на трассе помешал кто-то из гонщиков Haas – похоже, Нико Хюлкенберг, и мексиканец употребил в его адрес не вполне парламентские выражения.

Серхио продолжил работать на трассе, после чего заявил, что сцепление по всей длине круга оставляет желать много лучшего.

Оскар Пиастри срезал последнюю шикану – это говорило о том, что гонщики только «пристреливаются» к трассе, которая в любом случае достаточно сложная, а в этом году было ещё и асфальтовое покрытие было полностью заменено, и после вчерашних тренировок, проходивших в условиях постоянно меняющейся погоды, по-настоящему оценить уровень сцепления было невозможно.

Алонсо прибавил ещё – 1:14,445, а на вторую строчку поднялся Даниэль Риккардо с результатом, который был не намного хуже – 1:14,780.

При этом его напарник, Юки Цунода, был пока седьмым и жаловался команде, что задняя часть машины сильно скользит в поворотах.

В начале второй половины сессии протокол возглавил Логан Сарджент! Американскому гонщику Williams, чьи «акции» в Формуле 1 в последнее время котируются крайне низко, удалось проехать круг на 0,090 секунды быстрее Алонсо.

Впрочем, Сарджент оставался наверху протокола недолго, его время перекрыл Джордж Расселл, тоже получивший мягкую резину – 1:14,279.

Скорости продолжали расти, и первым, кто перешагнул рубеж в 1 минуту 14 секунд стал Алекс Элбон, напарник Сарджента, однако тут же его оттеснили по очереди сначала Шарль Леклер, затем Льюис Хэмилтон.

На своём последнем быстром круге в «Стене чемпионов» отметился и Макс Ферстаппен: контакт заднего правого колеса с барьером был вполне ощутимым.

Под конец сессии на трассу выехали все, кроме него и Чжоу, повредившего машину в самом начале тренировки, и на первую строчку вернулся Хэмилтон с результатом 1:12,549.

Второе время показал Макс Ферстаппен, но оно тоже было на шесть с лишним десятых хуже времени Хэмилтона.

Любопытный эпизод произошёл между Карлосом Сайнсом и Пьером Гасли: гонщик Alpine случайно помешал испанцу, и тот даже успел выругаться по радио в его адрес. Но Пьер осознал свою оплошность, и когда их машины поравнялись в шпильке, он жестом руки показал Карлосу, что был виноват.

Кстати, Сайнс в этот момент находился всего лишь на 18-е строчке протокола, а его напарник – на 10-й.

«Мы чрезвычайно медленные!» – такой была реплика Шарля, попавшая в радиоэфир. Правда, на следующем круге Карлос поднялся на 12-ю строчку, но этот результат тоже нельзя назвать убедительным.

На своём последнем быстром круге в «Стене чемпионов» отметился и Макс Ферстаппен: контакт заднего правого колеса с барьером был вполне ощутимым.

Результаты третьей сессии