Льюис Хэмилтон возглавляет результаты субботней тренировки в Монреале

В отличие от пятницы третья тренировка, проходившая на монреальской трассе в субботу утром (по местному времени, разумеется), сопровождалась нормальной летней погодой.
Хотя по краям горизонта какие-то подозрительные тучки сгущались, над автодромом периодически проглядывало солнце, и вполне логично, что никто не стал терять времени зря, и почти сразу на трассу выехало большинство машин.
Правда, Гуаньюй Чжой сразу пожаловался на работу тормозов, а Макс Ферстаппен – на рулевое управление. Причём он это сделал после того, как под конец первого же быстрого круга не вписался в последнюю шикану и срезал обочину.
«Весь уик-энд рулевое управление работает как-то странно!» – заявил семикратный чемпион мира.
С начала сессии прошло не больше шести минут, когда она была прервана красными флагами, и виновником происшествия вновь стал китайский гонщик Sauber.
На этот раз машину Гуаньюя развернуло на выходе из 1-го поворота, и задней частью она воткнулась в отбойники уже во 2-м. Чжоу по радио начал оправдываться, что машина вела себя «очень странно, на ней постоянно блокировались задние колёса».
Вскоре застрявшую на обочине Sauber C44 эвакуировали, и Чжоу пешком вернулся в боксы, поскольку выезд с пит-лейн был совсем рядом.
Тренировка возобновилась, и на первую строчку сразу поднялся Ферстаппен, проехав круг за 1:15,495.
Шарль Леклер пожаловался по радио на перегрев задних тормозов, но инженер его заверил, что всё в порядке, это просто индикатор подаёт ложный сигнал.
Ферстаппен заметно прибавил и вышел за пределы минуты 15-ти секунд – 1:14,983.
Алекс Элбон не удержал машину в 9-м повороте, после чего посетовал на неэффективную работу тормозов.
Алонсо проехал круг быстрее семикратного чемпиона мира – 1:14,870, хотя было понятно, что скорости ещё будут расти.
Серхио Пересу на трассе помешал кто-то из гонщиков Haas – похоже, Нико Хюлкенберг, и мексиканец употребил в его адрес не вполне парламентские выражения.
Серхио продолжил работать на трассе, после чего заявил, что сцепление по всей длине круга оставляет желать много лучшего.
Оскар Пиастри срезал последнюю шикану – это говорило о том, что гонщики только «пристреливаются» к трассе, которая в любом случае достаточно сложная, а в этом году было ещё и асфальтовое покрытие было полностью заменено, и после вчерашних тренировок, проходивших в условиях постоянно меняющейся погоды, по-настоящему оценить уровень сцепления было невозможно.
Алонсо прибавил ещё – 1:14,445, а на вторую строчку поднялся Даниэль Риккардо с результатом, который был не намного хуже – 1:14,780.
При этом его напарник, Юки Цунода, был пока седьмым и жаловался команде, что задняя часть машины сильно скользит в поворотах.
В начале второй половины сессии протокол возглавил Логан Сарджент! Американскому гонщику Williams, чьи «акции» в Формуле 1 в последнее время котируются крайне низко, удалось проехать круг на 0,090 секунды быстрее Алонсо.
Впрочем, Сарджент оставался наверху протокола недолго, его время перекрыл Джордж Расселл, тоже получивший мягкую резину – 1:14,279.
Скорости продолжали расти, и первым, кто перешагнул рубеж в 1 минуту 14 секунд стал Алекс Элбон, напарник Сарджента, однако тут же его оттеснили по очереди сначала Шарль Леклер, затем Льюис Хэмилтон.
На своём последнем быстром круге в «Стене чемпионов» отметился и Макс Ферстаппен: контакт заднего правого колеса с барьером был вполне ощутимым.
Под конец сессии на трассу выехали все, кроме него и Чжоу, повредившего машину в самом начале тренировки, и на первую строчку вернулся Хэмилтон с результатом 1:12,549.
Второе время показал Макс Ферстаппен, но оно тоже было на шесть с лишним десятых хуже времени Хэмилтона.
Любопытный эпизод произошёл между Карлосом Сайнсом и Пьером Гасли: гонщик Alpine случайно помешал испанцу, и тот даже успел выругаться по радио в его адрес. Но Пьер осознал свою оплошность, и когда их машины поравнялись в шпильке, он жестом руки показал Карлосу, что был виноват.
Кстати, Сайнс в этот момент находился всего лишь на 18-е строчке протокола, а его напарник – на 10-й.
«Мы чрезвычайно медленные!» – такой была реплика Шарля, попавшая в радиоэфир. Правда, на следующем круге Карлос поднялся на 12-ю строчку, но этот результат тоже нельзя назвать убедительным.
На своём последнем быстром круге в «Стене чемпионов» отметился и Макс Ферстаппен: контакт заднего правого колеса с барьером был вполне ощутимым.
Результаты третьей сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:12.549
|-
|31
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:12.923
|+0.374
|32
|3. Д.Расселл
|Mercedes
|1:12.957
|+0.408
|33
|4. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:13.026
|+0.477
|27
|5. О.Пиастри
|McLaren
|1:13.266
|+0.717
|32
|6. Д.Риккардо
|RB
|1:13.279
|+0.730
|34
|7. Л.Норрис
|McLaren
|1:13.293
|+0.744
|32
|8. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:13.340
|+0.791
|30
|9. C.Перес
|Red Bull
|1:13.342
|+0.793
|29
|10. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:13.349
|+0.800
|28
|11. К. Магнуссен
|Haas
|1:13.439
|+0.890
|30
|12. К.Сайнс
|Ferrari
|1:13.570
|+1.021
|33
|13. В.Боттас
|Sauber
|1:13.642
|+1.093
|32
|14. Л.Сарджент
|Williams
|1:13.663
|+1.114
|31
|15. Ю.Цунода
|RB
|1:13.716
|+1.167
|31
|16. П.Гасли
|Alpine
|1:13.737
|+1.188
|29
|17. Н.Хюлкенберг
|Haas
|1:13.777
|+1.228
|27
|18. А.Элбон
|Williams
|1:13.880
|+1.331
|22
|19. Э.Окон
|Alpine
|1:14.075
|+1.526
|31
|20. Г.Чжоу
|Sauber
|1:18.656
|+6.107
|4