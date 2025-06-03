Хэмилтон принес извинения ведущей.

После финиша в Барселоне расстроенный Льюис Хэмилтон односложно отвечал на вопросы ведущей Sky Sport F1 Ричард Брукс, когда она была в прямом эфире. Позже комментатор Дэвид Крофт рассказал в подкасте Fast and The Curious, что Хэмилтон перед ней извинился.

Дэвид Крофт: «Он был очень недоволен собой. Никому не нравится это видеть. В конце концов, являетесь ли вы фанатом или нет, Льюис Хэмилтон — величайший гонщик, которого мы когда-либо видели. Статистически он величайший. Думаю, что он величайший и без статистики.

Он не скрывает своих чувств, что заслуживает уважения. Он извинился перед Рэйчел Брукс за то, что был так расстроен. Он сказал: «Мне очень жаль. Я просто подавлен». И это показывает, насколько он был огорчён. Он не притворяется перед камерами, поверьте мне».