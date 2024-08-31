Первый быстрее всех утром в субботу

В пятницу на горячей трассе в Монце команды Формулы 1 продолжили настройку своих болидов после первых тренировок. Пилоты отправились на длинные серии кругов для проверки изменений.

Некоторые гонщики, включая Норриса, Элбона, Хюлкенберга и дебютанта Колапинто, пропустили первую серию кругов, в то время как другие начали на смеси Medium и Soft.

После тренировок на трассе появилось большое количество отработанной резины, что улучшило сцепление. Это позволило пилотам увеличить скорость, и количество вылетов уменьшилось. Однако не обошлось без небольших ошибок.

На выезде из Lesmo 2 гравий задели Колапинто, Расселл, Пиастри и Ферстаппен. Перес срезал второй поворот, а Стролл ошибся во второй шикане. К счастью, все инциденты обошлись без серьезных последствий для машин.

Случился момент, когда Леклер помешал Пиастре, а затем Пиастри мешал Леклеру, вынудив Шарля заехать на обочину, чтобы избежать столкновения. Инцидент будет рассмотрен стюардами после тренировок.

В конце тренировок Магнуссену пришлось остановиться на трассе по команде из боксов, и его машину пришлось эвакуировать.

Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:20.117.

Лидером оказался Льюис Хэмилтон после завершения третьей части свободных заездов. На втором и третьем месте расположились пилоты Mercedes - Джордж Рассел и Феррари - Шарль Леклер.

Вот результаты третьей части свободных заездов: Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1:20.117, Джордж Рассел (Mercedes) - 1:20.210, Шарль Леклер (Ferrari) - 1:20.226, Оскар Пиастри (McLaren) - 1:20.252, Ландо Норрис (McLaren) - 1:20.262, Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1:20.368 и другие пилоты.