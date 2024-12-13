Хэмилтон направил трогательное послание Антонелли

Гран При Абу-Даби стал завершающим этапом выступлений Льюиса Хэмилтона за команду Mercedes. Однако семикратного чемпиона мира теперь ожидает новая глава его карьеры, связанная с командой Ferrari.

Стан Лорд, координатор команды Mercedes, принял участие в подкасте Beyound the Grid, где поделился воспоминаниями о работе с Хэмилтоном и рассказал об интересной истории, связанной с посланием для Кими Антонелли. Согласно новостям, 18-летний итальянец станет новым напарником Джорджа Расселла.

Эпизод с запиской произошел после Гран При Италии на базе команды Mercedes, когда оставались лишь выездные гонки. Хэмилтон задержался в своей комнате, осознав, что это его последний визит туда. В итоге он оставил послание для Антонелли.

«У нас в Европе есть гоночная база с индивидуальными комнатами для гонщиков. Льюис, планируя уходить, вдруг вернулся, – поделился Лорд. – По прошествии времени он сказал: "Понял, что больше не вернусь сюда". Его трогало прощание».

«Заглянув в комнату, я увидел длинное послание, написанное от руки. Это письмо было адреcовано Кими и содержало пожелания удачи, добрые слова о команде и советы: "Заботься о людях, и команда позаботится о тебе". Очень трогательный жест», – добавил Лорд.

Также стало известно, что команда Mercedes решила сохранить это послание, поместив его в специальную прозрачную рамку.