Гонщик Хэмилтон: привлекательность для спонсоров.

Агентство SportsPro Media опубликовало свежий рейтинг самых коммерчески успешных спортсменов. И на этот раз гонщики из мира Формулы 1 не смогли войти в топ-10. Пятикратный чемпион Льюис Хэмилтон впервые с 2021 года оказался за пределами лидеров, заняв 11-е место.

В лидерах рейтинга оказались звезда гимнастики Симона Байлз, футболист из Бразилии Винисиус Жуниор и известный баскетболист Леброн Джеймс.

Хэмилтон расположился на 11-й позиции, в то время как Макс Ферстаппен оказался на 31-м месте, Шарль Леклер на 33-м, Ландо Норрис на 37-м, Оскар Пиастри на 46-м, Карлос Сайнс на 58-м и Джордж Расселл на 63-м.

Льюис Хэмилтон, сменяющий команду на Ferrari на следующий сезон, заключил два значимых партнерских соглашения в этом году – с модным брендом Dior, который принадлежит LVMH Group, а также с ведущим онлайн-ритейлером CFI.