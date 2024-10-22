Главная Новости Гонщик Хэмилтон: привлекательность для спонсоров.
Новости

Гонщик Хэмилтон: привлекательность для спонсоров.

Агентство SportsPro Media опубликовало свежий рейтинг самых коммерчески успешных спортсменов. И на этот раз гонщики из мира Формулы 1 не смогли войти в топ-10.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.10.2024, 13:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Агентство SportsPro Media опубликовало свежий рейтинг самых коммерчески успешных спортсменов. И на этот раз гонщики из мира Формулы 1 не смогли войти в топ-10. Пятикратный чемпион Льюис Хэмилтон впервые с 2021 года оказался за пределами лидеров, заняв 11-е место.

В лидерах рейтинга оказались звезда гимнастики Симона Байлз, футболист из Бразилии Винисиус Жуниор и известный баскетболист Леброн Джеймс.
Хэмилтон расположился на 11-й позиции, в то время как Макс Ферстаппен оказался на 31-м месте, Шарль Леклер на 33-м, Ландо Норрис на 37-м, Оскар Пиастри на 46-м, Карлос Сайнс на 58-м и Джордж Расселл на 63-м.

Льюис Хэмилтон, сменяющий команду на Ferrari на следующий сезон, заключил два значимых партнерских соглашения в этом году – с модным брендом Dior, который принадлежит LVMH Group, а также с ведущим онлайн-ритейлером CFI.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация