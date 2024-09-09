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Хельмут Марко обдумывает своего потенциального наследника

Возраст не помеха: Хельмут Марко, консультант Red Bull по автоспорту, несмотря на свои 81 год, не собирается замедляться.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.09.2024, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Возраст не помеха: Хельмут Марко, консультант Red Bull по автоспорту, несмотря на свои 81 год, не собирается замедляться. Австрийский эксперт заявил, что намерен продолжать свою профессиональную деятельность как минимум до 2026 года, однако уже пришло время начать поиск потенциального преемника.

«Каждый день я становлюсь не моложе, - поделился Марко в интервью для подкаста Inside Line. - Мой контракт действует до 2026 года, но пока я чувствую, что сохраняю физическую и умственную форму, я буду продолжать трудиться», - отметил специалист.

«Мне действительно нравится моя работа, но естественно, что со временем я буду постепенно уходить на покой. Я надеюсь, что смогу найти достойного наследника», - добавил Марко.

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