Хельмут Марко появится в Формуле 1 в новом амплуа
Хельмут Марко станет послом Гран При Австрии 2026 года и будет представлять организаторов этапа Формулы 1, принимая гостей со всего мира.
Демид Поршнев
09.04.2026, 13:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший консультант команды Red Bull Хельмут Марко вновь появится в паддоке Формулы-1, но уже в ином качестве. После того как в прошлом году он покинул свой пост, Марко объявил о новом назначении в 2026 году.

На специальном мероприятии, прошедшем 9 апреля в Вене, Хельмут Марко официально сообщил, что станет послом этапа Гран При Австрии. На предстоящих гонках, запланированных на 26-28 июня, Марко будет встречать почётных гостей со всего мира от имени организаторов соревнований.

«Я очень доволен предложенной мне ролью», — таким кратким комментарием Марко сопроводил новость о своей новой позиции.

