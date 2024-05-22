Хельмут Марко предсказывает борьбу трех команд за победу в Монако

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран При Эмилии-Романьи, опередив соперника менее чем на секунду. Эксперт Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уверен, что борьба за первое место на грядущем этапе в Монако будет не менее напряженной.

Хельмут Марко высказал мнение: "Макс возвращается в Монако как защищающий титул чемпиона прошлого года, но что нас ожидает в этот раз? Конечно же, соперничество будет еще ожесточеннее, чем год назад. Шарль Леклер демонстрирует высокую скорость на квалификациях в Монако, и исход гонки в значительной степени будет решаться в заключительной сессии".

Если экипаж безопасности не выедет на трассу в неожиданный момент, то гонка может завершиться еще на старте. Даже имея преимущество в три-четыре секунды за кругом, обогнать соперника будет сложной задачей. Кроме того, трасса не претерпела изменений, а болиды Формулы 1 становятся все более массивными. Это не способствует обгонам, поэтому все будет зависеть от результатов квалификации.

Наблюдаем, что автомобили Ferrari проявляют себя эффективно на атаках по бордюрам, в то время как McLaren обгоняют в медленных поворотах. Нас ждет захватывающее противостояние между Ferrari, McLaren и командой Red Bull Racing. По счастью, в Монако мы можем рассчитывать на влияние Макса Ферстаппена".