Главная Новости Red Bull Racing "В Кубке конструкторов у нас нет шансов", - считает Хельмут Марко.
Новости

"В Кубке конструкторов у нас нет шансов", - считает Хельмут Марко.

В свете последних событий в Лас-Вегасе стало ясно, что Макс Ферстаппен снова стал обладателем титула в личном зачете в четвертый год подряд.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.11.2024, 13:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В свете последних событий в Лас-Вегасе стало ясно, что Макс Ферстаппен снова стал обладателем титула в личном зачете в четвертый год подряд. Однако, консультант команды Red Bull Хельмут Марко не скрывает факта, что из-за неудач своего напарника Серхио Переса, шансы на победу в Кубке конструкторов у команды практически обнулены.

«В команде необходимо иметь двух гонщиков, способных приносить очки. В настоящий момент разрыв между Максом и Серхио составляет более 200 очков - это неприемлемо», - поделился Марко.

«Наша основная цель в этом сезоне в Вегасе заключалась в том, чтобы выиграть титул среди пилотов с Ферстаппеном. Но сотрудники команды разочарованы, так как их бонусы зависят от позиции команды в Кубке конструкторов. Но в текущем году у нас, к сожалению, нет шансов завоевать этот титул», - добавил Хельмут Марко.

Источник

Red Bull Racing (316)Серхио Перес (110)Хельмут Марко (63)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация