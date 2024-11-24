"В Кубке конструкторов у нас нет шансов", - считает Хельмут Марко.

В свете последних событий в Лас-Вегасе стало ясно, что Макс Ферстаппен снова стал обладателем титула в личном зачете в четвертый год подряд. Однако, консультант команды Red Bull Хельмут Марко не скрывает факта, что из-за неудач своего напарника Серхио Переса, шансы на победу в Кубке конструкторов у команды практически обнулены.

«В команде необходимо иметь двух гонщиков, способных приносить очки. В настоящий момент разрыв между Максом и Серхио составляет более 200 очков - это неприемлемо», - поделился Марко.

«Наша основная цель в этом сезоне в Вегасе заключалась в том, чтобы выиграть титул среди пилотов с Ферстаппеном. Но сотрудники команды разочарованы, так как их бонусы зависят от позиции команды в Кубке конструкторов. Но в текущем году у нас, к сожалению, нет шансов завоевать этот титул», - добавил Хельмут Марко.