Тото Вольф: Хельмут Марко придумывает истории

Глава команды Mercedes в Формуле-1 Тото Вольфф не исключает возможности подписания контракта с Максом Ферстаппеном. Однако после летнего перерыва стало ясно, что привлечь действующего чемпиона мира в свою команду в 2025 году будет невозможной задачей.

По информации европейских СМИ, Вольфф уже начал переговоры как с менеджером гонщика, так и с самим Ферстаппеном. Хотелки главы Mercedes были обсуждены в подкасте Inside Line F1, где Хельмут Марко, консультант Red Bull, заявил: «Тото не мог бы пропустить шанс заполучить Макса. Каждая топовая команда мечтает о таком гонщике».

Однако реальность оказалась менее драматичной. Хельмут Марко добавил: «Монако - довольно тихое место, где все живут. Встречи в кофейнях совсем не редкость, и Вольфф, вероятно, преувеличивает свою роль в этом».

По мнению экспертов, отношения Тото Вольффа и отца Макса, Йоса Ферстаппена, значительно лучше, чем с руководством Red Bull. Однако сам Макс сосредоточен на борьбе за титул вместе с текущей командой.

Специалисты напоминают, что в 2026 году планируется изменить регламент, и это может кардинально повлиять на силовые агрегаты. Например, в 2014 году команда оказалась с мотором, который уступал конкурентам более чем на 50 лошадиных сил. Спортивный мир непредсказуем, и никто не знает, что принесет будущее».