Хельмут Марко высказал разочарование результатами Цуноды

Пилот Red Bull Racing Юки Цунода продолжает испытывать трудности на гоночном треке и в седьмой раз уступает своему напарнику в квалификации. На этот раз Цунода показал неудовлетворительный результат на Гран При Испании, став вторым внутрикомандным случаем за сезон.

Японский гонщик объяснил свою неудачу техническими проблемами с машиной, однако консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко выразил своё недовольство результатами Цуноды и большим отрывом от его напарника Макса Ферстаппена.

«Мы должны отметить, что у Юки используется другое днище и некоторые другие настройки, чем у Макса. Но он сам их уронил! У нас возникли проблемы с поставкой запасных частей, что усложняет ситуацию», - прокомментировал Марко.

Похоже, что Цуноде сложно показать хороший результат в квалификации. Макс справляется с этим лучше, в то время как Юкиу требуется больше времени на адаптацию к изменениям в настройках машины.

«Его выступления разочаровывают. В пятницу Цунода был близок к уровню Макса, но в квалификации у него ничего не получилось. Нам предстоит провести детальный анализ произошедшего», - добавил Хельмут Марко.