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Хельмут Марко высказал разочарование результатами Цуноды

Юки Цунода уступает напарнику в седьмой раз, вызывая недовольство Хельмута Марко. Гонщик объясняет проблемы с машиной, но результаты разочаровывают. В команде Red Bull Racing намечается анализ ситуации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 21:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Red Bull Racing Юки Цунода продолжает испытывать трудности на гоночном треке и в седьмой раз уступает своему напарнику в квалификации. На этот раз Цунода показал неудовлетворительный результат на Гран При Испании, став вторым внутрикомандным случаем за сезон.

Японский гонщик объяснил свою неудачу техническими проблемами с машиной, однако консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко выразил своё недовольство результатами Цуноды и большим отрывом от его напарника Макса Ферстаппена.

«Мы должны отметить, что у Юки используется другое днище и некоторые другие настройки, чем у Макса. Но он сам их уронил! У нас возникли проблемы с поставкой запасных частей, что усложняет ситуацию», - прокомментировал Марко.

Похоже, что Цуноде сложно показать хороший результат в квалификации. Макс справляется с этим лучше, в то время как Юкиу требуется больше времени на адаптацию к изменениям в настройках машины.

«Его выступления разочаровывают. В пятницу Цунода был близок к уровню Макса, но в квалификации у него ничего не получилось. Нам предстоит провести детальный анализ произошедшего», - добавил Хельмут Марко.

Источник

Хельмут Марко (84)Юки Цунода (104)Red Bull Racing (430)

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