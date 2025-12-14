Хельмут Марко раскрыл подробности борьбы за власть в Red Bull

Сотрудничество между Хельмутом Марко и компанией Red Bull, продолжавшееся десятилетиями, подошло к концу. После завершения своей работы в качестве автоспортивного советника Марко приоткрыл завесу над внутренними событиями в команде Red Bull Racing, которые в итоге стали причиной ухода Кристиана Хорнера с его постов.

Марко рассказал, что после смерти основателя Red Bull GmbH Дитриха Матешица, Кристиан Хорнер стремился взять под свой контроль ключевые управленческие позиции. Для этого он искал поддержку у Чалерма Ювидьи — бизнесмена из Таиланда и совладельца компании, которому принадлежит контрольный пакет акций.

По словам Марко, разногласия с Хорнером стали более явными после скандала, разразившегося в начале 2024 года. Тогда одна из сотрудниц команды обвинила Хорнера в неподобающем поведении, что серьёзно осложнило ситуацию внутри коллектива.

В июле положение усугубилось, и Хорнер был вынужден покинуть все занимаемые должности. К этому времени результаты Red Bull Racing вызывали недовольство руководства. Комментируя события, Марко отметил, что не считает произошедшее борьбой за власть между австрийцами и другими акционерами, несмотря на трактовку ситуации в СМИ.

«В прессе это всегда преподносилось именно так, хотя ничего личного там не было», — отметил Марко в интервью изданию De Limburger. Он напомнил, что с момента основания Red Bull Racing в 2005 году с Дитрихом Матешицем, реальные рычаги управления всегда оставались в руках австрийской стороны, несмотря на назначение Хорнера руководителем команды.

Марко вспомнил эпизод перед Гран При Австрии 2022 года, когда Хорнер, по его словам, предвидел скорый уход из жизни Матешица и начал активно налаживать контакт с Ювидьей. После смерти основателя Red Bull Хорнер, по мнению Марко, предпринимал усилия, чтобы получить больше власти, тогда как сам Марко старался этому препятствовать.

Он добавил, что активные действия были необходимы из-за ухудшения результатов команды. Марко выразил уверенность: если бы смена руководства произошла раньше, то восстановить конкурентоспособность удалось бы значительно быстрее, и Макс Ферстаппен мог бы стать чемпионом мира уже в этом году.

В интервью Марко также прокомментировал слухи о внутренней борьбе и информационных вбросах. В частности, он отверг высказывания о мексиканцах, которые ему приписывали, отметив, что подобные заявления могли исходить от сторонников Хорнера. Также Марко опроверг появившиеся слухи о проблемах с разработкой двигателя и возможной потере спонсорской поддержки от Ford, заявив, что никогда не делал подобных заявлений и это было использовано для попытки его устранения.

Тем не менее, по словам Марко, ситуацию удалось изменить благодаря поддержке Макса Ферстаппена во время гоночного уик-энда в Джидде. Это позволило показать Ювидье, что Хорнер часто искажает факты. В конечном итоге, как утверждает Марко, совладелец Red Bull изменил свою позицию по отношению к происходящему.