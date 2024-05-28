Причины неудач Red Bull в Монако, пояснил Хельмут Марко

В Монако Макс Ферстаппен показал результат, с которым редко когда сталкивается – шестое место. Подобный низкий результат был зафиксирован у действующего чемпиона мира на Гран При Сан-Паулу в прошлом сезоне. Хельмут Марко высказал мнение относительно возникших проблем у Red Bull Racing на этапе в Монако.

«Мы уже третий сезон работаем в рамках текущего технического регламента, и конкуренты начинают копировать наши технические решения. Некоторым это удаётся лучше, что подтверждается результатами McLaren. Кроме того, к ним присоединился Роб Маршалл, и мы видим первые плоды его труда. У Ferrari также есть прогресс», – отметил Хельмут Марко.

«У нас возникли проблемы с соответствием данных между симулятором и реальным треком. Оба наши гонщика с оптимизмом относились к Гран При Монако, считая, что автомобиль будет проявлять себя хорошо на атаках по бордюрам. Однако, как только они сели за руль в пятницу, то быстро объявили: RB20 неуправляема!»

Консультант Red Bull по автоспорту высказался о ситуации с «делом Хорнера», отметив, что данная проблема ещё не разрешена: «Но сейчас нужно отложить это на второй план, особенно в такой сложный момент для команды. Макс решил не ввязываться в это и полностью сконцентрироваться на гонках. Его решение – правильное».

Поделившись своими планами на будущее, Хельмут Марко подтвердил, что его контракт с чемпионской командой продлен до конца 2026 года.

«Когда придет время, я приму решение относительно будущего, – пояснил Хельмут. – Но сейчас все усилия сосредоточены на Red Bull и Максе Ферстаппене».