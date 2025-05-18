Новинки оказались именно тем, что нужно, - Хельмут Марко

Команда Red Bull оказалась в напряжении на Гран При Нидерландов. Консультант Хельмут Марко признал, что ситуация с выездом автомобиля безопасности вызвала беспокойство в команде, уменьшив преимущество гонщика Макса Ферстаппена.

Хельмут Марко отметил, что подготовленные командой новшества сыграли важную роль. Он подчеркнул, что вопреки появлению Safety Car, команда смогла поддерживать хороший темп из-за надежного износа шин, что даже позволило опередить McLaren. Однако после выезда машины безопасности 18-секундное преимущество Ферстаппена быстро растаяло, вызвав некоторую тревогу.

«Юки Цунода также продемонстрировал отличную гонку, заработав ценные очки. В целом, результаты нас порадовали, и я очень доволен», - подытожил Хельмут Марко после заезда на трассе.