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Новинки оказались именно тем, что нужно, - Хельмут Марко

Red Bull нервничал из-за автомобиля безопасности, но Марко доволен: Ферстаппен представил подготовленные новинки и оторвался от конкурентов. Успешный выход на трассу после паузы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.05.2025, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Red Bull оказалась в напряжении на Гран При Нидерландов. Консультант Хельмут Марко признал, что ситуация с выездом автомобиля безопасности вызвала беспокойство в команде, уменьшив преимущество гонщика Макса Ферстаппена.

Хельмут Марко отметил, что подготовленные командой новшества сыграли важную роль. Он подчеркнул, что вопреки появлению Safety Car, команда смогла поддерживать хороший темп из-за надежного износа шин, что даже позволило опередить McLaren. Однако после выезда машины безопасности 18-секундное преимущество Ферстаппена быстро растаяло, вызвав некоторую тревогу.

«Юки Цунода также продемонстрировал отличную гонку, заработав ценные очки. В целом, результаты нас порадовали, и я очень доволен», - подытожил Хельмут Марко после заезда на трассе.

Источник

Хельмут Марко (80)Red Bull Racing (414)

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