Хельмут Марко обнаружил новый потенциал чемпионства

В 2025 году в мире Формулы 1 будет одно событие - дебют участника молодежной программы Red Bull, гонщика по имени Айзек Хаджар. Француз получит возможность представлять команду Racing Bulls, где его напарником станет Юки Цунода, возможно, на пороге завершения сотрудничества с командой. Как заявил глава Red Bull Кристиан Хорнер, перспективы Цуноды под вопросом.

В случае ухода Цуноды, команде потребуется замена. И Хельмут Марко уже определился с выбором заступника - это 17-летний британец Арвиде Линдблад, показавший себя с лучшей стороны в личном зачете Формулы 3 и готовящийся к выступлениям в Формуле 2.

«Работа с Максом Ферстаппеном - это привилегия, но никто не гоняет вечно», - поделился Хельмут Марко в интервью Inside Line F1. «Наша молодежная команда всегда в поиске талантов. Мы не ищем нового Макса. Мы ищем нового чемпиона. Арвид Линдблад - следующий гонщик, который обещает дать отпор».

Несмотря на неудачи в начале карьеры, Линдблад показал выдающуюся скорость. Вспоминая его успех в Сильверстоуне, где он стартовал с последней позиции и выиграл гонку, обогнав десятки соперников за один круг, Хельмут Марко не скрывает восхищения.

Умный и целеустремленный Линдблад не привык оправдываться за ошибки. Он находит пути совершенствования и движется стремительно вперед. Его физическая и моральная подготовка на высшем уровне, именно поэтому его считают одним из перспективных гонщиков.

Прошедшие тесты Формулы 2 в Абу-Даби показали, что Линдблад постепенно наращивает темп. Сначала отставая от напарника Марти на несколько десятых, а позже опережая его в квалификации. Это свидетельствует о его умении анализировать и двигаться вперед.

Перспективой для Линдблада является победа или занятие лидирующих позиций в Формуле 2. Его задача - изучить конкурентов, обрести устойчивость и стать лидером. По мнению Хельмута Марко, вся эта упорная работа является фундаментом для будущих побед и успехов.