Ситуация нас беспокоит: наш отрыв слишком большой.

Консультант Red Bull Хельмут Марко выразил удовлетворение результатами Макса Ферстаппена на Гран При Сингапура, однако он признал, что поражён разрывом между гонщиками на финише.

«Я покинул трассу сразу после окончания гонки, чтобы успеть на самолёт. Впечатляет, насколько Ландо Норрис оторвался от нас. Наше отставание в скорости вызывает опасения». - отметил Марко.

Он добавил: «Нам необходимо извлечь большее преимущество из возможностей машины, и это должно произойти в ближайшее время. У нас есть целых четыре недели, чтобы поработать над этим. Впереди нас ждёт ещё много интересного».