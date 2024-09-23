Главная Новости Red Bull Racing Ситуация нас беспокоит: наш отрыв слишком большой.
Новости

Ситуация нас беспокоит: наш отрыв слишком большой.

Консультант Red Bull Хельмут Марко выразил удовлетворение результатами Макса Ферстаппена на Гран При Сингапура, однако он признал, что поражён разрывом между гонщиками на финише.«Я покинул трассу сразу после окончания гонки, чтобы успеть на самолёт.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.09.2024, 11:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Консультант Red Bull Хельмут Марко выразил удовлетворение результатами Макса Ферстаппена на Гран При Сингапура, однако он признал, что поражён разрывом между гонщиками на финише.

«Я покинул трассу сразу после окончания гонки, чтобы успеть на самолёт. Впечатляет, насколько Ландо Норрис оторвался от нас. Наше отставание в скорости вызывает опасения». - отметил Марко.

Он добавил: «Нам необходимо извлечь большее преимущество из возможностей машины, и это должно произойти в ближайшее время. У нас есть целых четыре недели, чтобы поработать над этим. Впереди нас ждёт ещё много интересного».

Источник

Red Bull Racing (249)Хельмут Марко (41)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация