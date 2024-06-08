Хельмут Марко: У Макса в машине был установлен старый двигатель

Пилот команды Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, оказался вынужден пропустить вторую тренировку Гран При Канады из-за проблем с системой рекуперации энергии. По словам консультанта по автоспорту Red Bull, Хельмута Марко, проблемы возникли не на новом двигателе.

«У Макса проблемы с двигателем, – пояснил Марко журналистам. – Нам нужно снять двигатель, чтобы выявить причину, но мы уверены, что это связано со старым двигателем и электрической частью системы. Это не новый агрегат».

Он также выразил надежду на то, что третья тренировка пройдет на сухой трассе, что позволит команде настроить машину оптимально. «Если трасса будет сухой, мы сможем скомпенсировать упущенное время на второй тренировке и найти правильные настройки для гонки».