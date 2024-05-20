Макс показал безупречное пилотирование - заявил Хельмут Марко.

После завершения гонки в Имоле Ландо Норрис выразил мнение, что ему не хватило лишь нескольких кругов, чтобы обогнать Макса Ферстаппена. Возможно, Ландо смог бы опередить своего соперника, если бы вернулся на трассу перед Серхио Пересом после пит-стопа и не застрял за мексиканцем, теряя драгоценное время.

Однако, советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко в интервью немецкому каналу Sky утверждал, что именно это не явилось определяющим фактором: "Я не думаю, что всё решил пит-стоп Ландо. Гораздо важнее было то, что Макс отлично проявил себя на средних шинах".

Тем не менее, мы были медленнее McLaren на твердых шинах. Через несколько кругов температура резины снизилась, и шины перестали работать в оптимальном режиме.

Макс продемонстрировал великолепное мастерство и вел машину безупречно. К счастью, Норрис допустил несколько ошибок при попытках его обогнать. Это помешало ему попасть в зону DRS".