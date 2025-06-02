Макс Ферстаппен: «Я был расстроен» - Хельмут Марко.

Консультант Red Bull Хельмут Марко решил не комментировать инцидент, произошедший на трассе между гонщиками Ферстаппеном и Леклером во время рестарта. Однако, относительно столкновения с пилотом команды Williams - Джорджем Расселлом, он все-таки нашел объяснение этой ситуации.

«Мы были вынуждены идти на риск, чтобы хоть как-то сохранить наши позиции и иметь хоть какой-то шанс на успех. Мы приняли решение о трех пит-стопах. Как оказалось, на последнем этапе гонки на трассу вышел автомобиль безопасности, и у нас не осталось другого выбора, кроме как установить комплект шин Hard. К сожалению, эти шины совершенно не подходили для данных условий, особенно когда они не были прогреты до нужной температуры», - прокомментировал Хельмут Марко.

«Когда вы вынуждены рисковать, всегда есть вероятность проигрыша. На момент рестарта Макс ощущал, что его машина не обладает должным сцеплением с трассой из-за этих шин и почти потерял управление. Что касается ситуации с Леклером, я предпочитаю не углубляться в детали», - добавил он.

«А вот столкновение с Расселлом? Макс долгое время возглавлял заезд, но из-за выбора шин... Как я уже упоминал, у нас не было выбора, и мы решились на этот шаг, не предполагая, что эта резина так плохо себя покажет на этапе прогрева. Макс был разочарован этой ситуацией, и это отразилось на его последующих действиях», - заключил Хельмут Марко.