Киану Ривз вступает в гонки Toyota GR86 Cup

В неожиданном повороте событий Киану Ривз, голливудская мега-звезда и вообще интересный человек, примет участие в гонке Toyota GR Cup на автодроме Индианаполис в этот уик-энд. Это не первый раз, когда Джон Уик садится за руль автомобиля.

Ривз снял небольшое видео на нескольких платформах соцсетей, благодаря серии за возможность участвовать в гонке, но в остальном не раскрыл много деталей. По информации журнала Road and Track, Киану Ривз также будет гонять вместе с звездой YouTube, Коди Джонсом из канала Dude Perfect, который сделает свой дебют в автогонках.

Хотя участие Ривза в GR Cup никто не предвидел, у актера есть опыт гонок колесо к колесу, и он не новичок в автоспорте. Два выступления в давно забытых, но по-прежнему скучающих гонках знаменитостей в Лонг-Бич в 2009 и 2010 годах укрепили его авторитет в гоночных кругах.

Победив в гонке 2009 года, его участие в классе Pro в 2010 году было менее успешным, и с тех пор он больше не гонял. Актер также является постоянным гостем гонок Формулы 1 и обладает внушительной коллекцией автомобилей и мотоциклов, что делает Ривза истинным ценителем автоспорта и автомобилей.

Его участие в GR Cup станет самым значительным шагом, который он сделал до сих пор, поскольку эта относительно новая серия является очень конкурентоспособной поддерживающей серией для SRO Fanatec GT World Challenge, подобно тому, как Global MX-5 Cup относится к IMSA Weathertech SportsCar Championship и Michelin Pilot Challenge.

Автомобили специально подготовлены Toyota GR86 с последовательными трансмиссиями, роликовыми каркасами, подвесками и шинами Continental slicks, хотя они во многом похожи на дорожные автомобили. Все машины собираются Toyota в Северной Каролине. Но это не гонка знаменитостей Лонг-Бич — Ривз вступает в профессиональную гоночную серию уровня спортивных автомобилей.

Но ведь ничто не может остановить Джона Уика, верно?

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